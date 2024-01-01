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Москва и Подмосковье в состоянии погодного кризиса: объявлен «оранжевый» уровень опасности на 5 дней

Москва и Подмосковье в состоянии погодного кризиса: объявлен «оранжевый» уровень опасности на 5 дней

Москва и Подмосковье в состоянии погодного кризиса: объявлен «оранжевый» уровень опасности на 5 дней Татьяна СергееваВ связи с сильными морозами, которые охватили Москву и Подмосковье, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности на протяжении пяти дней.

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