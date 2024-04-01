Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Иринушка
    Опрос не корректен. Обе страны нужны друг другу. Объективно. Ну а что Эрдоган хочет сидеть на всех стульях сразу, так...Амбиции "султана"...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    Забавно, ответ есть. а коммент убрали, сосёте админы?))Не дающий покоя "...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    Просто любопытно, в каждом комменте помимо хвалебных дифирамбов, обязательно обсер кого-то другого, ваш шаманишко так...Не дающий покоя "...

Махровый цинизм! Ролик вскрыл всю правду о работе МФЦ для мигрантов "Сахарово"

Махровый цинизм! Ролик вскрыл всю правду о работе МФЦ для мигрантов "Сахарово"

Все коррупционеры, работающие в качестве чиновников или сотрудников в миграционной сфере - все они, и каждый в отдельности, являются такими же виновными в произошедшем в "Крокусе", как, скажем, дирекция этого "Крокуса", экономившая на стройматериалах, системе пожаротушения и охране, которая стоила бы других денег, если бы это были не контролеры, а реальные охранники с оружием.

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