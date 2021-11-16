Депай и Кейн стали лучшими бомбардирами отбора ЧМ-2022 в Европе. У них по 12 голов

Сборная Нидерландов обыграла Норвегию (2:0) в заключительном туре квалификационного турнира ЧМ-2022. Второй гол на 1-й добавленной ко второму тайму минуте забил форвард Мемфис Депай, представляющий «Барселону».

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