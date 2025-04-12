«Он давал им хайп и деньги». Лука Сафронов обвинил друзей Паши Техника в его смерти

Одни называли его легендой российского андерграунда, другие — королем треш-кругов. Творчество Техника было максимально скандальным, пропагандировавшим запрещенные вещества первые альбомы рэпер записывал в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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