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Ark Invest приобрела акции Block на сумму $21 млн.

Ark Invest приобрела акции Block на сумму $21 млн.

Ark Invest приобрела дополнительные акции Block Inc на фоне снижения их цены в четверг на 6%. Новые данные инвестиционной компании показывают, что она добавила 267 676 акций ориентированной на BTC финтех-компании в рамках ARKK, ARKW и ARKF.

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