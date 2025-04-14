Соловьёв затронул самую больную тему: "Что-то не поняли? Нахрен с ёлки"

России мигранты не нужны! В России миллионы официальных безработных россиян. Ещё больше не зарегистрированных безработных. Плюс миллионы частично занятых. Можно задействовать пенсионеров, студентов, старшеклассников. И ещё можно и нужно – повышать квалификацию работников, и тогда они меньшим числом смогут производить больше. А при механизации, автоматизации, роботизации даже появятся лишние рабочие руки. И обязательно следует брать пример с братской Белоруссии, где прекрасно обходятся без мигрантов. Так следует сделать и в России…

Людмила Полищук

Да уж, какое-то раздвоение "личности" России: говорят, что мигранты наши друзья и "трогать их не моги" (из песни), и все льготы им, даже когда мигранты совершают беззакония против русских, то наказывают русских... Вы кого взращиваете, товарищи чиновники, бизнесмены и правоохранители? И такая глупость явится большим преступлением против всей России и коренного населения, они просто всех перережут и перестреляют... И вместо России станет что-то похожее на лоскутное разнородное покрывало. Тогда вопрос: какой смысл в СВО, если страну развалят мигранты-нацисты? Или это тоже ход против России и крепкого мужского населения?