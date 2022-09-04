Автомобильные пробки против линеек, крем от прыщей в подарок учителю: новости недели

Дарили даже крем от прыщей: какие подарки запомнились учителям ПриморьяВыстроенные в линеечку 1 сентября дети с пышными букетами цветов, которые они затем дружно подарят учителю, — традиционная картина во всех школах страны.
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