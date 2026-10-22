Шлифованные каменные серпы, появившиеся на севере Китая около 8000 лет назад, могли быть частью куда более сложной технологии, чем принято считать.
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