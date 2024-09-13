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Эксперты выявили самые распространенные необычные сексуальные фантазии

Эксперты выявили самые распространенные необычные сексуальные фантазии

Три с половиной тысячи человек приняли участие в опросе Let's Talk About Sex. Эксперты, проанализировав его результаты, рассказали о распространенных и необычных сексуальных фантазиях британцев, сообщает издание Tyla.

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