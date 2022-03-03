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Плановое отключение электроэнергии в Уссурийске 4 марта

Плановое отключение электроэнергии в Уссурийске 4 марта

Временное отключение электричества в связи с ремонтными работами ожидается сегодня, 4 марта, в некоторых районах Уссурийска.

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