Президент Франции примерил на себя роль Наполеона

Эммануэль Макрон резко высказался о России и призвал сплотиться вокруг него.Глава Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Европа больше не желает зависеть от военной роли США, и призвал укреплять европейскую безопасность собственными силами.
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