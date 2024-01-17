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Президент Франции примерил на себя роль Наполеона

Президент Франции примерил на себя роль Наполеона

Эммануэль Макрон резко высказался о России и призвал сплотиться вокруг него.Глава Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Европа больше не желает зависеть от военной роли США, и призвал укреплять европейскую безопасность собственными силами.

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