Екатерина Андреева рассказала, как отбилась от маньяка силой мысли

Телеведущая Екатерина Андреева рассказала, как ей пришлось отбиваться от маньяка. В интервью Светлане Бондарчук на YouTube-канале «Света вокруг света» она отметила, что в этой ситуации ей помогло увлечение восточными практиками тай-чи.