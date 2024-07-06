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Екатерина Андреева рассказала, как отбилась от маньяка силой мысли

Екатерина Андреева рассказала, как отбилась от маньяка силой мысли

Телеведущая Екатерина Андреева рассказала, как ей пришлось отбиваться от маньяка. В интервью Светлане Бондарчук на YouTube-канале «Света вокруг света» она отметила, что в этой ситуации ей помогло увлечение восточными практиками тай-чи.

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