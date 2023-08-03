Дорога временщика. Зеленский прошел путь от "королевы попрошаек" до банкрота-нахлебника

А меня больше другое интересно - что это вдруг в США промелькнул разговор о том, что будет если Зеленского не станет. И интересный ответ - выборы...

Вик Норд

Тот кто знает натуру хохла(а мы с ними 300 лет бок,о бок...)те понимают,КЛАССИЧЕСКАЯ вечно хитровыепаная хохляцкая схема,мы у ВСЕХ поимеем грошей,мы ВСЕХ наебём дала трещину(и не только у козы),поимели на этот раз хохлов,в классическом саксонском стиле,в извращённом виде(по гальски),и во все остальные отверстия,и приспособы по древним римским обычаям.И не только поимели,но и определили на помойку истории,потому что Россия НЕ ПРОСТИТ,небратьев(а с какого переляку...) за всё что эти мрази натворили.Украинство обречено,Украина будет лишена географической привязки(жить ТАМ будут только русские,и прочие,кроме хохлов),и возможно(но не факт) поделена.Территорию,что после СВО присоединят к России,в виде ОБЛАСТЕЙ,ждёт чистка,жёсткая,именно такая какую хотели хохлы,на Донбассе,в Крыму,ВСЕХ проверят на лояльность,и зная способности хохлов мимикрировать,возьмут под контроль,и делать ЭТО будут САМИ хохлы(кроме контроля),а те кто смылся в Европу,те самые мильоны беженцев познают ТАМ,НАСКОЛЬКО их поимели,и наебали.Домой им дороги нет.