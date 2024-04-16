Новый мэр Новосибирска рассказал, что считает своей первой задачей

НОВОСИБИРСК, 16 апр — РИА Новости. Избранный депутатами во вторник мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил журналистам, что планирует административную реформу в мэрии, а своей первой задачей считает уборку города.
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