Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Варламов отразил 37 бросков «Рейнджерс» из 40 и одержал 3-ю победу в 5 матчах сезона

Семен Варламов отразил 37 бросков «Рейнджерс» из 40 и одержал 3-ю победу в 5 матчах сезона. Российский вратарь помог «Айлендерс» обыграть соперника (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх