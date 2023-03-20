Культурология.рф

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Кино: Екатерине Стриженовой – 55: Зачем изучала гештальт-терапию, почему целиком зависит от мужа и другие факты из жизни телеведущей

Кино: Екатерине Стриженовой – 55: Зачем изучала гештальт-терапию, почему целиком зависит от мужа и другие факты из жизни телеведущей

Сегодня празднует свой юбилей замечательная Екатерина Стриженова. Телевидение стало неотъемлемой частью её жизни ещё в детстве, когда 5-летняя девочка начала сниматься в «АБВГДейке», «Весёлых нотках», «Будильнике» и других детских программах.

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