Кино: Екатерине Стриженовой – 55: Зачем изучала гештальт-терапию, почему целиком зависит от мужа и другие факты из жизни телеведущей

Сегодня празднует свой юбилей замечательная Екатерина Стриженова. Телевидение стало неотъемлемой частью её жизни ещё в детстве, когда 5-летняя девочка начала сниматься в «АБВГДейке», «Весёлых нотках», «Будильнике» и других детских программах.