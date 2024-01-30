«Тойота» приостановила выпуск автомобилей после скандала с тестами моторов

Токио. Япония. Работа 6 производственных линий на 4 заводах Toyota временно прекращена в Японии. Руководство автомобильного концерна приняло такое решение после выявления подтасовок при тестировании дизельных двигателей, пишет Газета.
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