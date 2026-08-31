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Рязанские новости

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Рязань и район скорректировали график отпуска топлива на 1 сентября

Рязань и район скорректировали график отпуска топлива на 1 сентября

С 00:00 1 сентября до 00:00 2 сентября на АЗС Рязани отменяется система «четных-нечетных» дней, заправиться смогут все автомобили.

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