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Штаб Мадуро сообщил о его победе на президентских выборах Венесуэлы

Штаб Мадуро сообщил о его победе на президентских выборах Венесуэлы

Кандидатский штаб Николаса Мадуро на выборах лидера Венесуэлы сообщил о его победе, призвав к ожиданию официальных цифр Национального избирательного совета CNE, также он выразил благодарность гражданам за участие в госоловании.

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