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Аргументы недели

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В Ленобласти создадут новую модель помощи малому и среднему бизнесу

В Ленобласти создадут новую модель помощи малому и среднему бизнесу

Новая модель поддержки МСП в Ленинградской области сохранит микрокредитование и гарантийную поддержку.

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