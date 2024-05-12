Волчанск или Харьков: какую игру с ВСУ затеял российский Генштаб

Как утверждал в своем великом трактате о воинском искусстве Сунь Цзы, война – это путь обмана. И, судя по всему, российский Генштаб затеял со своими украинско-натовскими визави такую опасную, но весьма многообещающую по возможным итогам игру.
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