Винс Картер и Чонси Биллапс официально введены в Зал славы

В 2024 году в состав Зала славы баскетбола имени Нейсмита включены: Винс Картер, Чонси Биллапс, Майкл Купер, Сеймон Огастус, Джерри Уэст, Херб Саймон, Даг Коллинз, Бо Райан, Уолтер Дэвис, Чарльз Смит, Дик Барнетт, Харли Редин и Мишель Тиммс.
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