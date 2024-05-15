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Захарова: визит Блинкена говорит, что Белый дом тревожит ситуация на фронте

Захарова: визит Блинкена говорит, что Белый дом тревожит ситуация на фронте

Визит руководителя Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкена в Киев говорит о том, что Белый дом тревожит ситуация, которая сложилась в настоящий момент на фронте.

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Комментарии
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Сергей Иовенко
Интересно, а может быть такой вариант, что какая нибудь ракета случайно не повернёт в ту сторону где будет находится этот Блинкен, причём эта ракета была бы желательно окраинской?
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20 час.

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