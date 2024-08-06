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Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Паневежис» против «Маккаби» Тель-Авив, «Петрокуб» примет «Нью Сэйнтс», «Аякс» и «Панатинаикос» сыграют в четверг

Литовский «Паневежис» примет израильский «Маккаби» Тель-Авив, молдавский «Петрокуб» сыграет с «Нью Сэйнтс» из Уэльса.

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