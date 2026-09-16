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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой не пойдет работать в «Факел»: «Чтобы меня потом грязью облили? Играют же футболисты. Я был бы готов, если бы дали купить 10 человек»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что Гильермо Абаскалю предложили возглавить «Факел».

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