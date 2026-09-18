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FiNE NEWS

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Филипп Киркоров выиграл суд и получил почти 27 миллионов с мастера по камню: как так вышло?

Представьте: роскошный пентхаус в самом сердце Москвы, натуральный камень, мозаики в стиле Флоренции, лестницы и колонны, от которых дух захватывает.

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