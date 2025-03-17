Кто списал, а кто сам придумал. Как уральские чиновники и политики поздравили Куйвашева с днем рождения

Вчера день рождения отметил свердловский губернатор Евгений Куйвашев, ему исполнилось 54 года. По этому поводу уральские политики и чиновники публиковали посты в своих соцсетях – с разной степенью прочувствованности и креатива.
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