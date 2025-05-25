"Русскую общину сотру с лица земли": Южане начали вырываться от полицейских желая поквитаться с дружинниками

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Комментарии
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Александр
И таких россиян выше крыши.Любой национальности.
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1 час.
Геннадий Сытник
Саня, не тупи, ты не алтайцев, тот просто алкаш, я ведь не об этом.
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1 час.
И
Искандер
А тебе - поход к проктологу. Дерьмо без естественного выхода в головёнку ударило.
Ответить
1 мин.
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