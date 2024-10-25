50 операторов дронов ВСУ взлетели на воздух: Карта специальной военной операции на Украине на 25 октября 2024 года Юлия СоколоваРоссийская авиация нанесла мощный удар по украинским подразделениям, занятым управлением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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