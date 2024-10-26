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Что нельзя делать в Абхазии

Что нельзя делать в Абхазии

Теплое и чистое море, изумительная природа и горы — то, зачем туристы едут в Абхазию. Но в этой стране, помимо законодательных норм, действует апсуара — древний и неписаный морально-этический кодекс абхазского народа.

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