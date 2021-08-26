Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Екатерина
    Ну, что сказать? В семье не без урода...Грета Тунберг – д...
  • Наталья
    Цитата из статьи: "Северо-восточные регионы Польши получат море доступной и дешевой электроэнергии,..." Всё как всегд...Польше нужен Кали...
  • владимир Сырников
    Что-то вольготно стали жить мошенники, на просторах России! Только вот непонятно, почему люди должны бегать по инстан...Мошенники придума...

Похороны Газпрома не состоялись. Правда и вымысел об энергетическом переходе

Похороны Газпрома не состоялись. Правда и вымысел об энергетическом переходе

  Сообщество для тех, кто любит Россию! 00:00 Революция в энергетике 00:31 О четвертом энергетическом переходе 02:52 Реклама 03:57 Сложности с водородом 06:11 Технологии использование водорода 08:27 Перспективы природного газа 11:54 Об энергетическом переходе сейчас С появлением возобновляемых источников энергии (ВИЭ), где электричество получают за счет силы ветра на специальных ветряках и солнечного света на фотоэлектрических преобразователях, зашла речь о четвертом энергетическом переходе человеческой цивилизации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх