Похороны Газпрома не состоялись. Правда и вымысел об энергетическом переходе

Сообщество для тех, кто любит Россию! 00:00 Революция в энергетике 00:31 О четвертом энергетическом переходе 02:52 Реклама 03:57 Сложности с водородом 06:11 Технологии использование водорода 08:27 Перспективы природного газа 11:54 Об энергетическом переходе сейчас С появлением возобновляемых источников энергии (ВИЭ), где электричество получают за счет силы ветра на специальных ветряках и солнечного света на фотоэлектрических преобразователях, зашла речь о четвертом энергетическом переходе человеческой цивилизации.