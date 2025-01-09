Объявление номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в Калифорнии

Церемония объявления номинантов на премию «Оскар» перенесена из-за пожаров в Калифорнии. Как сообщили представители Академии кинематографических искусств и наук, в связи с пожарами в Южной Калифорнии голосование по номинациям на «Оскар» будет продлено до 14 января.