"Горжусь". Алтайские политики – о важности передачи Барнаулу частницы Вечного огня

Вечный огонь зажгут в Барнауле 9 декабря, в День героев Отечества Участниками церемонии передачи частицы Вечного огня с могилы Неизвестного солдата Алтайскому краю, которая прошла в Москве 6 декабря, стали первые лица региона.
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