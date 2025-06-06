Влад Филат критикует государственную гарантию для Energocom: «Серьёзный бюджетный риск»

Бывший премьер-министр Влад Филат предупреждает, что государственная гарантия, предоставленная правительством Республики Молдова по кредиту в 400 миллионов евро, взятому компанией Energocom у ЕБРР, представляет собой серьёзный риск для государственных финансов.
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