Немецкая Uniper заявила о расторжении контракта на поставки российского газа

Импортер газа Uniper объявил о прекращении действия контрактов с «Газпромом» Крупнейший немецкий импортер газа Uniper объявил о расторжении долгосрочных контрактов на поставки российского газа с компанией «Газпром экспорт».
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