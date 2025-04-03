Главные новости Владимира и Владимирской области 2 апреля

Главные новости Владимирской области за 2 апреля 2025 года. Посмотрите, что вы могли упустить.1. Путин приказал провести заседание президиума Госсовета во Владимирской области 15 апреля в поселке Доброград Ковровского района Владимирской области состоится расширенное заседание президиума Госсовета РФ.