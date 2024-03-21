Врач Овчинников: частое посещение саун и бань может привести к геморрою

Геморрой — это распространенное заболевание, которое может возникнуть по разным причинам. Причем некоторые из них могут быть не столь очевидными, например, частое посещение саун и бань, рассказал "Газете.
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