Макс Ферстаппен: Ferrari быстра в Мельбурне, но нет повода для волнений

Макс Ферстаппен: Ferrari быстра в Мельбурне, но нет повода для волненийGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных свободных заездов Гран При Австралии, которые он завершил на втором месте в 0,381 секунды от пилота Ferrari Шарля Леклера.
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