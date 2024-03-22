Макс Ферстаппен: Ferrari быстра в Мельбурне, но нет повода для волнений

Макс Ферстаппен: Ferrari быстра в Мельбурне, но нет повода для волненийGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных свободных заездов Гран При Австралии, которые он завершил на втором месте в 0,381 секунды от пилота Ferrari Шарля Леклера.