Репортаж «Петербургского дневника»: как в Беслане вспоминают трагедию 1 сентября

В Беслане началась вахта памяти по погибшим в результате теракта в школе № 1 в 2004 году. Траурные мероприятия продлятся три дня Маленький Беслан - единственный город в стране, где учебный год начинается 5 сентября, потому что 1 сентября здесь - День скорби.