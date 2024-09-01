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Петербургский дневник

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Репортаж «Петербургского дневника»: как в Беслане вспоминают трагедию 1 сентября

Репортаж «Петербургского дневника»: как в Беслане вспоминают трагедию 1 сентября

В Беслане началась вахта памяти по погибшим в результате теракта в школе № 1 в 2004 году. Траурные мероприятия продлятся три дня Маленький Беслан - единственный город в стране, где учебный год начинается 5 сентября, потому что 1 сентября здесь - День скорби.

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