Власти Южной Кореи проведут совещание из-паники на фондовом рынке

Южнокорейские власти проведут экстренное совещание в связи с паникой на фондовом рынке. Из-за обвала индекса Kospi на 16 процентов за два дня и на 40 процентов с июньских пиков инвесторы потеряли миллиарды долларов, пишет Bloomberg.
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