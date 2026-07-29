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Власти Южной Кореи проведут совещание из-паники на фондовом рынке

Власти Южной Кореи проведут совещание из-паники на фондовом рынке

Южнокорейские власти проведут экстренное совещание в связи с паникой на фондовом рынке. Из-за обвала индекса Kospi на 16 процентов за два дня и на 40 процентов с июньских пиков инвесторы потеряли миллиарды долларов, пишет Bloomberg.

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