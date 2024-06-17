Куда идем – с Татьяной Троянской

Сразу несколько неординарных театральных событий и выставка на тему, которая актуальна всегда, – на них наш обозреватель советует обратить особое внимание НЕВЕСТА – В БЕЛОМ, НО НЕ ВСЕГДА В малой церкви Зимнего дворца открылась выставка «Свадебные церемонии в России XIX – начала XX века.