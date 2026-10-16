Бывший работодатель слесаря-ремонтника, получившего тяжёлые травмы при обрушении ворот на площадке ООО «Синтез» в Березниках, окончательно обязан выплатить ему 5,3 млн рублей компенсации морального вреда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Норвежский профес...
- Генерал Гурулёв о...
- ВЯ Бывшая жена дубай...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым