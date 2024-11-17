НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    Во. Как. На. Бампер. Загляделся«Мы с тобой на од...
  • Ирина Прудникова
    В итоге Дэвис-Смолкин перейдут в Грузию, а Дарио не отпустят в Чехию. Буду надеяться, что со своей нынешней партнерше...Барбара Фузар-Пол...
  • Виктория
    Пасечник в итоге партнерша.Дарио Чиризано мо...

Плющенко о победе Сарновского на Гран-при: «Кто-то написал, что его победа – это сенсация! Нет, его победа – это титанический труд, который прошел он и вся наша команда»

Сарновский выиграл золото на этапе юниорского Гран-при России «Мемориал Горшкова» в Москве.  «Московский этап серии Гран-при, Никита Сарновский – первое место с четырьмя ультра-си! Из них два – 4Lz! Никита тренируется под моим руководством в «Ангелах Плющенко» шесть лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх