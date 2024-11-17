Плющенко о победе Сарновского на Гран-при: «Кто-то написал, что его победа – это сенсация! Нет, его победа – это титанический труд, который прошел он и вся наша команда»

Сарновский выиграл золото на этапе юниорского Гран-при России «Мемориал Горшкова» в Москве. «Московский этап серии Гран-при, Никита Сарновский – первое место с четырьмя ультра-си! Из них два – 4Lz! Никита тренируется под моим руководством в «Ангелах Плющенко» шесть лет.