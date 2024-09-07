«Хотели получить надежного союзника» США использовали аэродромы на Украине для военных операций. Как Сталин одобрил это?

80 лет назад, в сентябре 1944 года, завершилась основная часть уникальной секретной операции «Фрэнтик» («Неистовый»), во время которой американские летчики совершали челночные вылеты для бомбардировки Германии, Венгрии и Румынии с заправкой и техническим обслуживанием на территории СССР.
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