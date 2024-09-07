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«Хотели получить надежного союзника» США использовали аэродромы на Украине для военных операций. Как Сталин одобрил это?

«Хотели получить надежного союзника» США использовали аэродромы на Украине для военных операций. Как Сталин одобрил это?

80 лет назад, в сентябре 1944 года, завершилась основная часть уникальной секретной операции «Фрэнтик» («Неистовый»), во время которой американские летчики совершали челночные вылеты для бомбардировки Германии, Венгрии и Румынии с заправкой и техническим обслуживанием на территории СССР.

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