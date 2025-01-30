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Россия впервые начала окрашивать пшеницу для экспорта

Россия впервые начала окрашивать пшеницу для экспорта

Россия 28 января впервые осуществила процедуру колорирования (окрашивания) пшеницы. Это стало важным шагом на пути к экспорту зерна в страны, которые предъявляют особые требования к его внешнему виду, сообщил Россельхознадзор на своем сайте 30 января.

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