Россия впервые начала окрашивать пшеницу для экспорта

Россия 28 января впервые осуществила процедуру колорирования (окрашивания) пшеницы. Это стало важным шагом на пути к экспорту зерна в страны, которые предъявляют особые требования к его внешнему виду, сообщил Россельхознадзор на своем сайте 30 января.