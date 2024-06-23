Первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин посетил площадку Сабантуя в березовой роще поселка Дербышки

Сегодня в Казани отметили татарский народный праздник Сабантуй. Мероприятия праздника прошли на нескольких площадках - лесопарке «Лебяжье» и в березовой роще поселка Дербышки, а на казанском ипподроме организованы традиционные конные скачки.