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Первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин посетил площадку Сабантуя в березовой роще поселка Дербышки

Первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин посетил площадку Сабантуя в березовой роще поселка Дербышки

Сегодня в Казани отметили татарский народный праздник Сабантуй. Мероприятия праздника прошли на нескольких площадках - лесопарке «Лебяжье» и в березовой роще поселка Дербышки, а на казанском ипподроме организованы традиционные конные скачки.

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