Последнее предупреждение для россиян от Иоанна Кронштадского: «Крепись, Россия, но кайся»: о чем говорил пророк Ольга БезродняяСлова святого Иоанна Кронштадского до сих пор люди воспринимают пророческими, потому что уже многое сбылось.
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