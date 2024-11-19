Последнее предупреждение для россиян от Иоанна Кронштадского: «Крепись, Россия, но кайся»: о чем говорил пророк Ольга БезродняяСлова святого Иоанна Кронштадского до сих пор люди воспринимают пророческими, потому что уже многое сбылось.