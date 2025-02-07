https://vk.com/video757246494_456242218источник.
Ммм, доставочка
Комментарии
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Андрей
а готовят эту еду ещё худшие ,больные и грязные.
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15 час.
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https://vk.com/video757246494_456242218источник.
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