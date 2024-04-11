В Челябинской области затоплено почти 40 приусадебных участков и 9 автодорог

На Южном Урале сохраняется сложная паводковая обстановка. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в минувшие сутки на гидропостах наблюдались колебания уровней воды от -93 до +60 сантиметров.