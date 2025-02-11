Корпорация МСП выделила 7,7 млрд рублей на поддержку бизнеса на Дальнем Востоке

Корпорация МСП учредила специальный лимит "зонтичных" поручительств в размере 7,7 млрд рублей для финансирования малых и средних предприятий в регионах Дальнего Востока, за исключением Приморского и Хабаровского краев.
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